DAZN: tutta la programmazione fino a domenica, ecco gli orari

Anche DAZN ha salutato tutti o quasi i campionati di calcio che deteneva in esclusiva. Ciò non significa però che dal prossimo anno non ci sarà nulla su cui puntare, dal momento che il grande passo è stato fatto. Il campionato di calcio italiano sarà in totale esclusiva proprio sulle reti del colosso in live streaming, il quale si appellerà a nuovi partner per evitare problemi.

Nel frattempo però tutti gli abbonati potranno gustarsi gli altri sport previsti in esclusiva, i quali in questo fine settimana stanno dando grande spettacolo.

DAZN: al sabato da urlo segue una domenica di grande livello con tantissimi eventi in esclusiva