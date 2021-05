WindTre lancia una nuova ricaricabile per tutti i clienti, anche per opporsi alla inedita tariffa di Iliad, la Flash 120. Ancora in questo mese di Maggio, gli abbonati avranno la possibilità di sottoscrivere la tariffa WindTre Star+, una promozione pensata ad hoc per chi desidera modificare il suo operatore di riferimento.

WindTre, la promozione con chiamate senza limiti e 100 Giga internet

I clienti che andranno ad attivare la WindTre Star+ avranno una vera e propria promozione alternativa rispetto alla Flash 120 di Iliad. Anche se le soglie di consumo sono leggermente inferiori, gli abbonati del gestore arancione potranno contare su un costo mensile ancora più conveniente rispetto a quello di Iliad.

Nel dettaglio, la Star+ prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS senza limiti e 100 Giga per la navigazione internet. La connessione internet è garantita attraverso le linee internet 4G. Il prezzo mensile per gli utenti sarà pari a 7,99 euro ogni trenta giorni.

I clienti di WindTre che andranno a sottoscrivere questa tariffa dovranno confrontarsi con una serie di condizioni. In primo luogo, per gli abbonati, è previsto il pagamento di un costo una tantum dal valore di 10 euro. Questo extra sarà necessario anche per la sottoscrizione della scheda SIM.

In secondo luogo, gli abbonati dovranno impegnarsi alla portabilità della linea in WindTre da altro gestore. La Star+ proprio per questa ragione potrà essere attivata e sottoscritta dagli abbonati TIM, Vodafone e Iliad. I clienti interessati potranno richiedere maggiori informazioni negli store ufficiali di WindTre sul territorio nazionale.