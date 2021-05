Trony non si ferma più, in questi ultimi giorni del mese di Maggio ha lanciato una campagna promozionale che la vede scontare un lungo elenco di prodotti, a prezzi mai visti prima d’ora in Italia.

Alla base del volantino troviamo, finalmente, la globale disponibilità sul territorio; in altre parole gli acquisti potranno essere completati in ogni negozio, senza distinzioni particolari o vincoli di alcun tipo. Le stesse condizioni non sono presenti online, questa è l’unica limitazione da conoscere.

Trony: quali sono le occasioni da non perdere

Il meccanismo che regola l’intero volantino è sicuramente molto allettante ed interessante, poiché lascia libero arbitrio su cosa scontare ed acquistare, a patto che si superi un primo step fondamentale. Per poter partecipare alla campagna promozionale di Trony, sarà infatti necessario acquistare un grande elettrodomestico o un televisore, spendendo almeno 399 o 699 euro.

Nel momento in cui il cliente avrà scelto uno dei suddetti, poi potrà effettivamente aggiungere tutto ciò che più desidera, ottenendo in cambio uno sconto del 50% sul meno caro della coppia. Prestate attenzione, se aggiungerete 3 modelli, verranno considerati i due meno costosi, e sarà scontato il modello dal listino inferiore (non sarà possibile scegliere).

In parallelo ricordiamo che non verrà consegnato alcun tipo di buono sconto, la riduzione verrà applicata sullo stesso scontrino, sarà immediata. Maggiori informazioni in merito al volantino Trony, le abbiamo raccolte direttamente nel nostro articolo, le trovate qui sotto.