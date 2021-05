È arrivato in questi giorni un importante novità per tutti gli utenti di WhatsApp. Dopo le polemiche legate alla gestione della privacy e al cambio dei termini di servizio, l’App di messaggistica sta correndo ai ripari cercando di riacquistare utenti con nuove funzionalità. Ecco allora che arrivano importanti aggiornamenti che migliorano notevolmente l’esperienza dell’utente.

Ecco allora che, tra le altre, spuntano i primi test per permettere alle chat archiviate di rimanere nascoste anche quando si riceve un nuovo messaggio. Tuttavia, proprio in questi giorni è arrivato un ulteriore aggiornamento che di sicuro renderà molto felici gli utenti, soprattuto quelli che mal sopportano le note vocali. Spesso infatti ci si trova a dover sentire e risentire messaggi vocali dalle durate improbabili; adesso però c’è una soluzione.

WhatsApp: arrivano i vocali accelerati

Da qualche giorno gli utenti di WhatsApp hanno potuto constatare la comparsa della funzione per accelerare i messaggi vocali; una possibilità questa, ne siamo verti, che renderà felici in tantissimi. Ad oggi la funzione permette di accelerare le note vocali a due diverse velocità; la prima che porta il vocale a x1,5, mentre la seconda ne raddoppia la velocità.

Uno strumento molto utile per chi deve ascoltare una nota nel minor tempo possibile o semplicemente per chi non sopporta proprio questo tipo di messaggi. Oltre all’aspetto pratico si aggiunge poi anche un altro fattore; le note audio velocizzate, a volte, possono risultare davvero esilaranti. Di sicuro non è il loro obiettivo primario ma, con un po’ di fantasia, possono dar vita a simpatici siparietti.