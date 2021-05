WhatsApp è l’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo. Nonostante le limitazioni e le costrizioni imposte a partire dal 15 Maggio 2021 resta in pole contro Telegram e Signal che, nonostante tutto, possono vantare un forbito numero di funzioni esclusive. Una sicuramente assente sulla piattaforma made by Facebook è quella relativa alla possibilità di cancellare i messaggi, con i tecnici che a quanto pare sono al lavoro per l’implementazione finale.

Nel frattempo non tutti sono a conoscenza di un trucco che consente comunque di impostare una scadenza prefissata per la visibilità dei messaggi oltre le canoniche 24 ore previste dallo sviluppatore americano. Pochi passi per impostare l’autodistruzione che tutti desideriamo. Scopriamo come fare nel giro di pochi secondi.

WhatsApp: come cancellare i messaggi automaticamente

Che siano messaggi scomodi o meno esiste la concreta possibilità di cancellare le chat in modo automatico allo scadere di 7 giorni di tempo. La possibilità è stata fornita senza app terze con l’intervento di Facebook che ha disposto l’uso di una feature sopraggiunta con uno degli ultimi aggiornamenti WhatsApp.

Alcuni di voi avranno sicuramente riconosciuto la lampante impronta dei cosiddetti messaggi effimeri, ovvero contenuti che si auto-eliminano allo scadere di un timer che agisce in background sui singoli gruppi e sulle singole chat. Impostando questa opzione dalle relative opzioni presenti al percorso Impostazioni Chat > Messaggi Effimeri è possibile definire il timeout per la validità del messaggi di testo e per tutti gli altri contenuti condivisi all’interno delle stanze virtuali. Un autentico gioco da ragazzi in attesa che da Menlo Park giunga una soluzione più restrittiva e maggiormente malleabile in stile Telegram.