Continua la guerra serrata tra operatori mobili virtuali. Very Mobile sta cercando di allinearsi con i bundle offerti dai suoi concorrenti. Mancavano delle promo così tra quelle attivabili nell’operatore. Infatti Very Mobile ha da poco introdotto le nuovissime offerte 50 Giga e fino al 3 giugno l’attivazione è gratis. Un duro colpo anche per Iliad che finisce ko. I prezzi, a parità di offerta, sono davvero competitivi. Cosa state aspettando? Non c’è tempo da perdere, ecco tutti i dettagli.

Iliad ko con queste super offerte di Very Mobile

Very Mobile ha inflitto un duro colpo a Iliad e alle sue offerte. Non solo ha aggiunto un bundle identico ad un prezzo ultra competitivo, si parla di 2 euro in meno, ma regala anche l’attivazione a tutti i clienti che provengono dall’operatore francese.

Insomma un colpo da maestro quello di Very Mobile che ha messo ko Iliad e le sue promozioni. Vediamo quindi nel dettaglio quelle che sono state realizzate per ingolosire i clienti Iliad. Ricordiamo inoltre che costi di attivazione e SIM sono gratis fino al 3 giugno 2021: