Continuano le offerte pazze di Iliad che conferma la sua guerra al prezzo. Con bundle a partire da 4,99 euro al mese sono davvero complete e rispondono ad ogni esigenza. Sono 3 le promozioni di Iliad per il mese di maggio che stanno mettendo ko tutti gli altri operatori mobili. In portabilità da qualsiasi provider o per le nuove numerazioni, passare a Iliad è molto facile ed economico. Ecco i dettagli.

3 offerte Iliad davvero spaziali

Iliad non finisce di stupire e soprattutto ingolosire gli utenti che, visti i prezzi esagerati, si trovano di fronte a offerte davvero complete e trasparenti. Il quarto operatore telefonico in Italia sa il fatto suo ed è forte di una lunga esperienza.

Vediamo ora quali sono le 3 proposte che Iliad mette sul tavolo per convincere gli utenti ad attivare una delle sue offerte. Tutte prevedono un contributo di 9,99 euro al mese una tantum per l’acquisto della SIM. Inoltre le tariffe indicate sono per sempre, quindi non soggette a rimodulazioni future come Vodafone sta infliggendo in questi giorni ad alcuni clienti.

Iliad Voce

L’offerta Iliad Voce è pensata per coloro che utilizzano il loro cellulare solo per chiamate e SMS. La tariffa prevede un costo di 4,99 euro al mese e nel bundle include:

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale e in Europa; 40 MB di traffico dati sotto copertura 4G e 4G+.

Giga 100

Iliad Giga 100 invece è l’offerta realizzata per chi ha bisogno di tanti Giga e non vuole rimanere a secco durante il mese. La tariffa prevede un costo di 9,99 euro al mese e nel bundle include:

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale; 100 Giga di traffico dati con 5G incluso.

Giga 50

Infine c’è l’offerta Iliad Giga 50 che, a metà strada, offre risparmio e abbastanza Giga per la navigazione internet. La tariffa prevede un costo di 7,99 euro al mese e nel bundle include:

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale; 50 Giga di traffico dati con 5G incluso.

Insomma tre offerte davvero interessanti per testare se veramente Iliad è primo operatore in Italia per l’ottimo rapporto qualità-prezzo.