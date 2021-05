Pokémon GO è tra i videogame più longevi della storia dopo il classico e intramontabile GTA V. Sviluppato da Niantic, questo videogioco di tipo free-to-play in realtà aumentata geolocalizzata con GPS, sta tenendo incollati ai propri dispositivi Android e iOS utenti di tutto il mondo. Non solo, ma a supporto del gioco, ci sono tantissime novità che regolarmente vengono organizzate dagli sviluppatori.

Infatti tutto è pronto per l’attesissimo Community Day di Pokémon GO, l’evento in programma per il mese di giugno. Dedicato a Gible, il Pokémon Squaloterra, sarà ricco di tantissime novità. Scopriamo insieme la data e l’orario di questo evento con tutti i dettagli utili per prepararsi al meglio.

Pokémon GO: ecco i dettagli del Community Day di Gible

Protagonista del prossimo attesissimo Community Day sarà proprio Gible, il Pokémon Squaloterra. Pokémon GO ha organizzato l’evento a partire dalle 11:00 (ora locale) di domenica 6 giugno 2021. Terminerà alle 17:00 (ora locale) dello stesso giorno. In serbo ci sono tantissime novità.

La prima che vi vogliamo segnalare riguarda una sorpresa preparata per chi scatterà delle foto durante il Community Day. Non sappiamo di cosa si tratta, altrimenti non sarebbe una sorpresa, ma siamo certi che lo staff di Pokémon GO ha pensato a qualcosa di molto interessante e utile.

Parlando invece del punto forza di questo evento, il suo protagonista, Gible apparirà spesso allo stato selvatico. Non è così impossibile che qualche allenatore possa incontrarne uno cromatico. Inoltre durante tutto l’evento di Pokémon GO e fino a due ore dopo il suo termine si potrà far evolvere Gabite per ottenere Garchomp che conosce l’attacco Geoforza.

Alcuni accorgimenti in tempi di Covid-19

Concludiamo con alcuni accorgimenti da tenere presente a causa del Covid-19, visto che l’evento si svolge all’aperto in realtà aumentata. Riportiamo quanto indicato sul sito ufficiale Pokémon GO Niantic, pubblicato sulla pagina dove sono indicati tutti i dettagli del Community Day di Gible.

“Quando giocate a Pokémon GO, ricordatevi di prestare attenzione all’ambiente circostante e di rispettare le norme dettate dalle autorità sanitarie locali. Gli eventi in programma potrebbero subire variazioni. Assicuratevi di seguirci sui social media, di attivare la ricezione di notifiche push e di iscrivervi alle nostre newsletter per avere continui aggiornamenti“.