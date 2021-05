Le nuove offerte MediaWorld portano davvero i prezzi a livelli molto più bassi del normale, atti ad invogliare i consumatori ad acquistare la tecnologia, con prezzi sempre più bassi e convenienti, per mezzo dei quali sarà facilissimo pensare di risparmiare.

La campagna promozionale, come tutte le precedenti dell’azienda, risulta essere perfettamente fruibile anche sul sito ufficiale, in questo modo il client potrà accedere ai prezzi senza doversi spostare dal divano di casa, ricevendo la merce presso il domicilio selezionato. E’ importante ricordare, tuttavia, che la spedizione richiederà il versamento di un contributo aggiuntivo, in genere corrispondente al massimo a 9,99 euro.

MediaWorld: il risparmio è alla portata di tutti

I prezzi legati alla telefonia mobile a disposizione di tutti sono assolutamente invitanti, anche se nella maggior parte dei casi riguardano la fascia intermedia della telefonia mobile. Tra questi troviamo Oppo Reno 4, disponibile a 399 euro, passando per Oppo A73 a 249 euro, Xiaomi Redmi Note 9T a 199 euro, Xiaomi Redmi Note 10 5G a 249 euro, Xiaomi Redmi 9 a 129 euro, iPhone SE a 449 euro, Galaxy A52 a 319e uro, Galaxy A32 a 259 euro, Galaxy A20e a 129 euro, Galaxy A21s a 144 euro o Huawei P smart S a 119 euro.

I top di gamma coinvolti nel volantino restano Samsung Galaxy S21+ a 899 euro, iPhone 12 pro Max a 1339 euro, iPhone 11 Pro a 929 euro o anche l’ultimo iPhone 12 Mini a 769 euro. Ogni altra offerta legata al volantino MediaWorld, è elencata direttamente nel nostro articolo nelle pagine che potete trovare qui sotto.