Gli abbonati di Iliad che desiderano attivare una nuova tariffa avranno ora a loro disposizione la promozione Flash 100. Gli abbonati che scelgono questa ricaricabile potranno accedere a consumi senza limiti per telefonate e messaggi più 100 Giga per navigare in rete. Il costo previsto per il rinnovo della tariffa è pari a 9,99 euro.

Iliad, il possibile addio del 3G nei prossimi mesi

Uno dei principali e più importanti punti di forza di Flash 100 di Iliad è dato dal 5G. Come noto, in aggiunta al già ricco e cospicuo ticket con 100 Giga per internet, i clienti avranno la facoltà anche di connettersi con la tecnologia delle linee di nuova generazione.

Iliad lavorerà in maniera incessante durante l’estate per assicurare piena copertura ai clienti che desiderano navigare con le reti 5G. L’obiettivo è estendere le linee internet di nuova generazione entro il 2022 in gran parte del paese.

Attenzione però a quelli che potrebbero essere ulteriori cambiamenti. Anche Iliad, infatti, a breve valuterà la possibilità circa un processo di dismissione che riguarda le linee 3G. Allo studio c’è l’ipotesi di dire ufficialmente addio alle vecchie reti per favorire l’arrivo di quelle di ultima generazione.

Questo scenario è già all’ordine del giorno in casa TIM e Vodafone, dove si è deciso di rinunciare al 3G nel corso dei prossimi mesi. Allo stato attuale, Iliad potrebbe optare per una diversa strada. Il 3G del gestore francese non sarà certamente accantonato in tempi brevi. Bisogna infatti considerare che il 3G è ancora necessario per raggiungere la copertura omogenea del territorio italiano e che quindi il processo di dismissione non partirà prima del prossimo 2022.