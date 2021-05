Non ci sono buone novità per i clienti di Vodafone nel corso di questo mese di Maggio. Il provider inglese, infatti, ha deciso di confermare una sua modifica commerciale delle ultime settimane con la rimodulazione che va a colpire una delle tariffe più popolari per la telefonia mobile. Vodafone ha previsto ora nuovi costi per la tariffa Special 50 Giga.

Vodafone, con la tariffa da 50 Giga i costi sono in aumento sino a 2 euro

In linea generale, per gli utenti che hanno attivato nel breve e lungo periodo la Special 50 Giga è ora ufficiale un aumento sui costi dal valore di 2 euro. Sono due gli schemi previsti da Vodafone. Gli abbonati che prima avevano un costo mensile per il rinnovo della tariffa pari a 7,99 euro ora dovranno spendere 9,99. Il costo invece sale a 8,99 euro per chi aveva precedente costo fissato a 6,99 euro.

A differenza delle precedenti occasioni e anche a differenza di quanto fatto da altri gestori, in tale circostanza Vodafone non prevede rimodulazioni in positivo per i consumi della tariffa. Gli abbonati con Special 50 Giga avranno sempre soglie senza limiti per chiamate e SMS più 50 Giga per la navigazione di rete in 4G.

Ci sono da sottolineare alcune piccole peculiarità. In linea con le nuove condizioni commerciali di Vodafone, con la Special 50 Giga i listini cambiano per i vecchi abbonati ma non per chi ha da poco sottoscritto questa vantaggiosa tariffa low cost. Vodafone infatti prevede prezzo bloccato per tutti i clienti che acquistano una SIM inedita almeno durante il primo semestre di abbonamento.