Samsung Electronics è indubbiamente il leder commerciale del segmento mobile phone. Ogni anno deposita centinaia di brevetti per idee sconcertanti che rivoluzionano un intero settore. L’ultima trovata passa per una serie di rumor che vogliono l’insorgere di un telefono con ventola integrata da demandare alla fase di raffreddamento della CPU. Uno smartphone da gaming che andiamo a scoprire in anteprima esaminando le ultime voci di corridoio.

Smartphone Samsung Gaming: ecco la nuova idea della sudcoreana

Vi piacerebbe l’idea di un mini PC da gaming da portare nel palmo della vostra mano? Forse starete storcendo il naso così come si evince dai primi commenti rinvenuti alla fonte. Ad ogni modo l’idea potrebbe piacere a parecchi di noi. La registrazione di due nuovi marchi presso la EUIPO (l’ente europeo per la gestione della proprietà intellettuale) parla di una non meglio precisata Active Fan Mode da applicare specificatamente per smartphone e tablet.

A partire dallo scorso 11 maggio 2021 i rumor si sono intensificati in merito a questa nuova trovata commerciale cui si è successivamente aggiunta anche quella relativa alla Unleash Your Fan Power. Sempre indirizzata al mondo dei device mobile lascia spazio ad una nuova proposta Samsung vertente sulla creazione di un gaming smartphone ad hoc che preservi l’integrità delle componenti hardware sottoposte a stress.

Uno scenario altamente auspicabile quello della presentazione delle nuove proposte in virtù di un Exynos 2200 con GPU AMD Radeon che si prepara a sbaragliare la concorrenza in ambiente gaming. L’applicazione di una soluzione del genere potrebbe garantire un importante vantaggio tecnico. Resta da vedere chi sceglierà di adottare la soluzione attiva rispetto al raffreddamento passivo sicuramente più silenzioso e meno ingombrante per ovvie ragioni. Voi cosa ne pensate? Spazio ai commenti.