La serie OnePlus 8 sta ricevendo ora l’ultimo aggiornamento disponibile di OxygenOS. I device OnePlus 8 / 8 Pro e 8T sono pronti per installare OxygenOS 11 Open Beta. Sembra che gli smartphone OnePlus 8 riceveranno la beta numero 10, mentre l’8T riceverà la beta numero 5. Le build in questione sono pronte per il download e le installazioni su questi smartphone, ma prima di farlo ricordati che le versioni beta sono ricchi di bug.

Ciò significa che potresti incontrare diversi problemi durante l’utilizzo quotidiano del tuo smartphone. Naturalmente, i problemi verranno gradualmente risolti pian piano che il team di sviluppo si avvicina alla data di rilascio per la versione stabile. Una delle principali aggiunte è la funzione Bitmoji AOD, che ora è integrata nella build.

OnePlus 8: l’aggiornamento risolve diversi problemi

Puoi attivare la funzione direttamente sull’app Bitmoji e puoi installare l’app andando su Impostazioni>Personalizzazione>Orologio>Bitmoji>Installa l’app in Google Play. Per impostare i personaggi che preferisci, procedi su Impostazioni>Personalizzazione>Orologio>Bitmoji e poi salva. Altri miglioramenti includono una migliore velocità di caricamento della pagina dell’informativa sulla privacy e una migliore visualizzazione del testo.

Questo aggiornamento risolve anche alcuni piccoli problemi, tra cui uno della registrazione audio delle cuffie e una per la barra di tasto. Anche la patch di sicurezza Android è stata ora aggiornata a maggio 2021. Sono stati risolti i problemi nell’elenco delle chiamate, la pagina dei contatti non visualizzata correttamente ed il contenuto delle chiamate non visualizzato.

Inoltre, la nitidezza dell’anteprima video in modalità 4K 60FPS è ora migliorata, mentre la connessione con OnePlus Buds è ora più stabile.