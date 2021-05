Con l’emergenza sanitaria in corso a causa del Covid-19 l’economia mondiale ha subito una battuta d’arresto non indifferente. Ma non tutti i settori se la stanno passando male. Al contrario alcuni ci hanno giovato, raddoppiando o addirittura triplicando il fatturato. Sempre più persone quindi cercano metodi alternativi per investire o guadagnare qualche soldo. Uno di questi sono le monete da collezione. Persone da tutto il mondo farebbero carte false per riuscire ad aggiudicarsi quelle più preziose. Se pensate che 10 centesimi di euro possano essere una moneta inutile che vale poco o niente, allora dovete leggere questo articolo.

Infatti queste monetine all’apparenza insignificanti e, ammettiamolo, a volte anche fastidiose, possono raggiungere un valore che ha dell’incredibile. A rendere così preziose queste monete da 10 centesimi di euro sono degli errori. Sì, avete letto bene. Uno sbaglio rende questa moneta un investimento importante, capace negli anni di far fruttare parecchio denaro. Ecco i dettagli.

Ecco i 10 centesimi di euro più cari della storia

Potremmo dire che ad oggi questi 10 centesimi di euro sono i più cari della storia. Il loro valore è salito alle stelle se si pensa a quello nominale. Ovviamente, come sempre vi diciamo qui su Tecnoandroid, affinché una moneta possa raggiungere certe quotazioni è necessaria una cosa: un ottimo stato stato di conservazione.

Tornando ai nostri 10 centesimi di euro capaci di far girare la testa a chiunque per la loro preziosità, vediamo quali sono e come riconoscerli. L’anno in oggetto è il 2002 e questi 10 centesimi sono stati prodotti con un errore. Per riuscire a leggere quando sono state coniate occorre ruotare queste monete di 180°.

Si tratta dei 10 centesimi di euro francesi e tedeschi. Questa particolarità conferisce loro un valore che si può attestare, a seconda di alcune caratteristiche, tra i 250 e i 500 euro. È vero che esistono monete che valgono 1 milione di euro, ma si parla di pezzi antichi e rarissimi. Queste da 10 centesimi invece chiunque potrebbe averle in tasca.