Al mondo esistono tantissime monete preziose che qualunque esperto in materia farebbe carte false per averne una. Questa volta non vi parleremo di quelle più facili da reperire e che possono valere svariate centinaia di euro. Al contrario, in questo articolo, andremo a conoscere alcune monete da collezione che possono valere fino a 1 milione di euro. Incredibilmente preziose queste monete possono rendere ricco chiunque le possieda. Vediamo quelle che valgono una vera fortuna.

Monete da collezione: un mondo affascinante che vale milioni di euro

Esistono monete da collezione dal valore inestimabile. Persone da tutto il mondo attraverso aste speciali si aggiudicano cimeli antichi a prezzi letteralmente da infarto. Ecco quali sono le monete che valgono di più al mondo, alcune delle quali sono state battute all’asta per cifre astronomiche.

La prima tra queste monete di cui vogliamo parlarvi è stata acquistata all’asta per ben 8.213.000 euro . Era il 2013 quando il Dólar de Plata del 1749 è stato aggiudicato da una persona che ha sborsato tutti quei quattrini.

. Era il quando il del è stato aggiudicato da una persona che ha sborsato tutti quei quattrini. La seconda tra le monete da collezione che merita di essere menzionata per rarità e valore è la 20 dollari Double Eagle . Questa fu coniata e diffusa negli Stati Uniti nel 1849 . Un antico e prezioso cimelio che oggi vale circa 8,5 milioni di dollari . Niente male vero?

. Questa fu coniata e diffusa negli Stati Uniti nel . Un antico e prezioso cimelio che oggi vale circa . Niente male vero? Infine non poteva mancare il centén segoviano incredibilmente prezioso. Questa moneta d’oro spagnola risale al 1609 e ed equivaleva a 100 scudi. Oggi al mondo ne esistono solo 7 esemplari. Una di queste monete è stata venduta a 800mila euro.

Come mantenere il valore di un conio nel tempo

Molti si staranno chiedendo come certe monete possano raggiungere un valore di svariati milioni di euro. Sono diverse le caratteristiche in grado di restituire preziosità a queste opere d’arte.

Prima fra tutte il tempo. Molte tra le monete che valgono sono quelle più antiche. Un’altra caratteristica che ne rende speciali alcune è la rarità. Meno è facile trovarle e più il loro prezzo cresce. Inoltre anche errori di conio possono impreziosire le monete. Infine un’altro elemento può essere un evento commemorativo che ha fatto nascere quella moneta, per ricordare un avvenimento importante.

In conclusione si può dire che il mondo della numismatica è molto vasto infatti non esistono solo monete inarrivabili tali per cui guadagnare qualche soldo è un sogno irrealizzabile. Ad esempio esiste 1 Euro abbastanza comune che vale 1.500 euro.