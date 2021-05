Nelle ultime ore, è partita una nuova campagna SMS di WindTre dedicata ad alcuni ex clienti dell’operatore Wind Tre Spa che avevano lasciato i consensi commerciali.

Questi clienti vengono invitati dall’operatore ad attivare, entro il 25 maggio 2021, l’offerta denominata GO 100 Ultra+. Scopriamo insieme il bundle completo.

WindTre: nuova campagna winback per attivare la GO 100 Ultra+

WindTre GO 100 Ultra+ prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico internet mobile in 4G+ al prezzo di 10,99 euro al mese con addebito su credito residuo. I potenziali nuovi clienti selezionati che accettano la proposta non devono sostenere alcun contributo di attivazione, ma per l’acquisto della nuova SIM ricaricabile è comunque richiesto un costo di 10 euro, salvo eventuali promozioni locali.

Per quanto riguarda la scadenza entro la quale è possibile attivare l’offerta, non è escluso che WindTre possa inviare lo stesso SMS winback con date differenti, ma si evidenzia comunque che in questo caso si ha tempo fino al 25 Maggio 2021.

Ecco l’SMS inviato dall’operatore: “Con 100 GIGA, minuti illimitati e 200 SMS, scopri la TOP QUALITY NETWORK di WINDTRE a 10,99 E/mese. Solo nei nostri negozi entro il 25/05. Attivazione GRATIS e SIM 10E! Dettaglio su ulteriori costi in caso di utilizzo e informativa privacy su www.windtre.it/go100ultraplus“. Tramite SMS winback, ad alcuni ex clienti vengono proposte anche altre offerte composte sempre da minuti, 200 SMS e 100 Giga, con prezzi differenti ma facenti comunque parte della gamma WindTre GO.