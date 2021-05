WindTre lancia una nuova campagna di SMS winback tramite la quale gli ex clienti ricevono la possibilità di effettuare nuovamente la portabilità del numero e attivare la straordinaria offerta WindTre GO 100 Ultra + a soli 10,99 euro al mese.

WindTre GO: nuova offerta con 100 GB per gli ex clienti!

Entro il 25 maggio gli ex clienti WindTre che hanno ricevuto l’apposito SMS da parte del gestore potranno procedere con l’attivazione della tariffa WindTre GO 100 Ultra + che, a soli 10,99 euro al mese, permette di ricevere:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

100 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile

L’offerta potrà essere attivata gratuitamente, sostenendo soltanto una spesa iniziale di 10,00 euro per la nuova SIM e il costo di rinnovo anticipato, da saldare tramite credito residuo.

La data di scadenza indicata dal gestore potrebbe subire delle modifiche ed essere quindi posticipata. Inoltre, nuove campagne di SMS winback potrebbero essere annunciate dal gestore che, giusto qualche giorno fa, aveva proposto un’ulteriore offerta a soli 7,99 euro al mese.

Gli utenti che, pur non essendo ex clienti WindTre, desiderano attivare una tariffa conveniente e ricca di Giga di traffico dati per la navigazione possono accedere al sito ufficiale dell’operatore e consultare il listino offerte WindTre GO. A partire da soli 7,99 euro al mese sarà possibile ricevere ogni mese ben 50 GB di traffico dati ma sarà necessario procedere con il trasferimento del numero dal precedente operatore. In base al gestore di provenienza, infatti, sarà possibile attivare una delle varie tariffe indicate da WindTre.