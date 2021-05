Alcuni ex clienti WindTre che avevano lasciato il consenso commerciale stanno ricevendo un SMS winback che permette loro di attivare una nuova sim ricaricabile con l’offerta WindTre GO 100 Star Plus, con un prezzo di 7,99 euro al mese e senza costo di attivazione.

In seguito alla ricezione del messaggio, l’ex cliente deve recarsi presso un punto vendita aderente ed effettuare l’attivazione entro il 21 Maggio 2021, ma non è escluso che la stessa proposta venga inviata anche con diverse date di scadenza. Ecco maggiori dettagli.

WindTre GO 100 Star Plus: ultimo giorno per attivarla

WindTre GO 100 Star Plus offre nello specifico un bundle mensile di minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico internet mobile in 4G+ al prezzo di 7,99 euro al mese. L’offerta può essere utilizzata con gli optional ricaricabili per comunicare all’estero, ma allo stesso tempo non è compatibile con Telefono Incluso e con la convergenza delle offerte di rete fissa Super Fibra.

Di seguito il testo dell’SMS winback inviato da WindTre: “Fino al 21/05 nei negozi WINDTRE puoi avere 100GIGA, 200 SMS e minuti illimitati a 7.99E/mese sulla Top Quality Network con GO100 STAR+. Attivazione GRATIS e SIM 10E. Dettaglio su ulteriori costi in caso di utilizzo e informativa privacy su windtre.it/go-100-star-plus“. Come già detto, il costo di attivazione è gratuito, ma il cliente deve comunque acquistare una nuova SIM ricaricabile dal costo di 10 euro, salvo eventuali promozioni locali.

I minuti e gli SMS sono utilizzabili anche in Roaming nei Paesi dell’Unione Europea e nel Regno Unito, alle medesime condizioni nazionali. Per il traffico dati in Roaming UE è previsto invece un limite massimo di 4,4 Giga mensili. Con l’offerta è incluso senza costi aggiuntivi il servizio di reperibilità Ti ho cercato, oltre all’ascolto gratuito della Segreteria Telefonica in Italia e in Unione Europea.