Continuano le iniziative di Wind che non smette di stupire i suoi clienti con fantastiche promozioni. Interessante l’idea di regalare a diversi clienti una seconda SIM per la sicurezza con attiva l’offerta Wind Smart Security. Molto utile per chi deve gestire i dispositivi IoT della propria abitazione. Ecco tutti i dettagli, a chi è rivolta e come ritirare la SIM in omaggio.

WindTre Smart Security: la SIM che Wind regala per la sicurezza di casa

Dal 18 maggio 2021 e per i prossimi giorni Wind sta inviando, ad alcuni già clienti con un’offerta ricaricabile attiva, un SMS contenente un regalo davvero speciale. Ecco di cosa si tratta:

“Proteggi ciò che ami con WINDTRE. Per te a SOLO 24,90E per 1 anno e senza costo di attivazione, la sim aggiuntiva per controllare ovunque la TUA casa! Ti aspettiamo in negozio fino al 6/6: SIM 10E salvo promo. Info su di windtre.it/smartsec“.

In pratica fino al 6 giugno 2021 tutti i clienti che hanno ricevuto da Wind questo messaggio possono recarsi in un negozio WindTre per ritirare questa eccezionale promozione. Si tratta di una SIM con attiva l’offerta Wind Smart Security.

Sarà necessario corrispondere in anticipo l’intero importo pari a un anno di attivazione che è di 24,90 euro. Si tratta di una tariffa realizzata specificatamente da Wind per la gestione dei dispositivi IoT. Ad esempio impianti anti-intrusione, video sorveglianza, allarme, cancello automatico, caldaie, climatizzatori e tutti gli altri sistemi di Smart Home. Ecco cosa è incluso nel bundle:

50 minuti di traffico voce all’anno verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

all’anno verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale; 250 SMS all’anno verso tutti i numeri nazionali;

all’anno verso tutti i numeri nazionali; 500 Mega di traffico dati all’anno.

Sono inclusi nella tariffa anche i servizi: Ti Ho Cercato e Segreteria Telefonica. Insomma una bella proposta questa che può venire utile a chi deve gestire i sistemi di sicurezza e Smart Home di casa. Wind ha sempre la soluzione giusta per qualsiasi esigenza.