Maggio è un buon mese per connettere la casa con la Fibra di WindTre. Infatti Wind, sul suo sito ufficiale, offre 2 ottime soluzioni in grado di soddisfare anche i clienti più esigenti. La prima Wind Super Fibra permette di essere connessi con Modem WiFi 6. Utile per chi fa smart working o ha figli in didattica a distanza e la stabilità di rete è fondamentale. La seconda soluzione invece è Wind Super Fibra Top adatta a chi ha grandi spazi e vuole ovunque un ottimo segnale WiFi.

Vediamo insieme nello specifico tutti i dettagli e i costi di queste due offerte in promozione con Wind per tutto il mese di maggio 2021. Attivarle è semplice e il prezzo è davvero interessante.

Wind Super Fibra e Super Fibra Top: le due soluzioni definitive

Wind si ripropone in questo mese di maggio con due soluzioni definitive: Super Fibra e Super Fibra Top. Connessione ultraveloce per tutta la casa. Queste due tariffe garantiscono internet illimitato e un Modem WiFi 6 di ultimissima generazione capace di stabilizzare il segnale di rete per tutti i dispositivi connessi.

Mai più perdita di segnale o velocità, è questa la promessa di Wind. Vediamo ora cosa offrono in particolare queste due promozioni. In ordine di prezzo ecco tutti i dettagli e come poterle attivare.

L’offerta Wind Super Fibra a soli 28,99 euro al mese include internet illimitato con la tecnologia della Fibra. Velocità dichiarata fino a 1 Gbps e Modem WiFi 6 incluso. Inoltre abbiamo chiamate illimitate verso tutti in numeri di rete fissa e mobile nazionale. Nessun costo di attivazione e fino al 24 maggio 2021 un abbonamento gratuito per 12 mesi ad Amazon Prime. L’offerta Wind Super Fibra Top invece è adatta per chi ha un’abitazione molto grande e deve connettere tutti gli spazi alla rete WiFi. Infatti con soli 2 euro in più rispetto alla precedente è incluso un pratico WiFi Extender per amplificare il segnale in tutte le stanze della casa. Quindi il costo di questa tariffa è di 30,99 euro al mese.

È possibile anche abbinare un piano voce e dati mobile attivando una delle interessanti offerte di Wind con smartphone incluso, alcuni dei quali con rate a 0 euro.