Gli sconti attivati da Trony fino al 26 maggio, promettono una lunghissima serie di offerte dal risparmio pressoché assicurato, indistintamente dalla tipologia o dalla categoria merceologica degli stessi prodotti.

Il volantino nasce per soddisfare le richieste dei consumatori che al giorno d’oggi si avvicinano al punto vendita, speranzosi di poter scegliere i modelli su cui effettivamente applicare gli sconti. La campagna corrente non è attiva sul sito ufficiale, ma presenta una peculiarità che la rende unica nel proprio genere.

Trony: ecco quali sono i prezzi più bassi

Il volantino Trony parte con il richiedere al consumatore l’acquisto di un televisore da almeno 699 euro, al posto di un grande elettrodomestico da 399 euro.

Nel momento in cui verrà aggiunto al carrello uno dei suddetti modelli, la strada apparirà completamente in discesa, in quanto sarà poi possibile selezionare un qualsiasi altro dispositivo, godendo infine di uno sconto del 50% sul meno caro della coppia.

La limitazione arriva proprio a questo punto, la riduzione non potrà essere applicata a piacimento, o in parole povere su qualsiasi prodotto, ma sarà automaticamente attivata sul modello che presenta un listino inferiore (senza vincoli però in merito alla categoria merceologica).

Per godere di una visione d’insieme di ciò che effettivamente il volantino Trony coinvolge, e per conoscere nel dettaglio ogni singola possibile combinazione, aprite subito le pagine che abbiamo integrato nell’articolo, ricordandovi che sono valide fino al 26 maggio 2021 in ogni specifico punto vendita in Italia.