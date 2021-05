Continua l’assidua guerra tra operatori telefonici per acquisire sempre più clienti. Sensazionale è l’offerta TIM per il mese di maggio. Questa tariffa, di cui vi parleremo a breve, si adatta al consumo dell’utente. Infatti TIM regala qualcosa di illimitato. Scopriamo tutti i dettagli e come poterla attivare.

TIM Wonder è l’offerta che si adatta a te

L’offerta in oggetto fa parte della famiglia Wonder di TIM e si divide in due tariffe che si possono attivare a seconda dell’operatore di provenienza. La cosa incredibile è che offrono il tutto incluso per alcune funzionalità molto diffuse e utilizzate oggi. Scopriamole insieme.

Wonder: l’offerta in portabilità che ti dà 50 GB di traffico dati

TIM Wonder è l’offerta in portabilità per i clienti ho.Mobile e Lycamobile. Con questo bundle il cliente ha inclusi a 9,99 euro al mese:

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e dei Paesi UE;

verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e dei Paesi UE; SMS al costo di 0,29 euro ciascuno;

al costo di ciascuno; 50 GB di traffico dati.

A rendere speciale questa offerta è poter utilizzare WhatsApp e altre app non consumando i Giga inclusi nella tariffa. L’offerta è sottoscrivibile solo online. L’attivazione è gratuita e il costo della SIM è di 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

Wonder Six: l’offerta in portabilità che ti dà 70 GB di traffico dati

TIM Wonder Six è l’offerta in portabilità per i clienti Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali e Fastweb. Con questo bundle il cliente ha inclusi a 9,99 euro al mese:

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e dei Paesi UE;

verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e dei Paesi UE; SMS al costo di 0,29 euro ciascuno;

al costo di ciascuno; 70 GB di traffico dati.

Anche per questa offerta TIM permette l’utilizzo di WhatsApp e altre app senza consumare i Giga inclusi nella tariffa. L’offerta è sottoscrivibile solo online. L’attivazione è gratuita e il costo della SIM è di 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

Se il vostro operatore non rientra tra quelli inclusi in queste due tariffe TIM ha altre 4 offerte in portabilità davvero interessanti. Insomma da non perdere!