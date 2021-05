Il colosso sud coreano Samsung ha appena lanciato una nuova promozione avente come protagonista indiscusso i suoi Galaxy Book e Galaxy Book Pro.

A partire da ieri 21 maggio fino al 13 giugno 2021 potrà essere sfruttata non solo dai comuni clienti, ma anche da coloro che posseggono la Partita IVA. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

Samsung vi regala un Galaxy Tab, ecco come

Nel dettaglio, chi acquista uno di questi notebook potranno ricevere in omaggio un Galaxy Tab: nel caso del Galaxy Pro il tablet ottenuto sarà il Tab S6 Lite Wi-Fi, mentre in quello del Galaxy Book il dispositivo ricevuto sarò il Tab A7 Wi-Fi. Di seguito vi indichiamo la procedura per partecipare. Bisogna acquistare uno dei due notebook entro il 13 giugno, anche con Partita IVA.

Successivamente dovrete registrare l’acquisto compilando il form entro il 4 luglio 2021 ed attendere di ricevere l’omaggio. Non si tratta quindi di un’iniziativa a premi o per pochi eletti, potranno ricevere tutti l’omaggio.

Cliccando sui bottoni colorati che vi mettiamo a disposizione qui sotto potete accedere alle pagine dedicate dove poter attivare la promozione e inoltre al seguente indirizzo potete invece consultare il regolamento ufficiale e completo, qui per i clienti normali e qui per coloro che posseggono la Partita IVA. Che dire? questo è sicuramente il momento giusto per acquistare il Galaxy Book, in modo da ricevere anche il Tab gratuitamente.