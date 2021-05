Una grande novità ha in cantiere Netflix, pronta per il lancio sulla sua piattaforma streaming on demand. Dai fumetti di Jeff Lemire, pubblicati da DC Comics per l’etichetta Vertigo, ecco in arrivo l’omonima serie TV Netflix Sweet Tooth. Il suo trailer ufficiale vi toccherà il cuore e forse vi farà scendere anche qualche lacrima. Ecco tutti i dettagli e ovviamente il video in italiano. Stringetevi forte perché sarà un viaggio sulle montagne russe delle emozioni.

Sweet Tooth è la nuova serie TV post-apocalittica di Netflix

Sarà pubblicata da Netflix sul suo catalogo il 4 giugno la serie TV post-apocalittica che promette di emozionare milioni di utenti. Tratta dall’omonimo fumetto di Jeff Lemire, autore e disegnatore canadese, racconta la storia di un’amicizia tra Gus, interpretato da Christian Convery, e il solitario Japperd, interpretato da Nonso Anozie.

Netflix ha creduto in una storia fantastica! Gus è un bambino con una particolarità: è metà uomo e metà cervo. La narrazione infatti si sviluppa in un mondo post-apocalittico dove un virus ha distrutto tutto e forse ha provocato anche la nascita di questi bambini metà uomini e metà animali. Ovviamente il diverso spaventa e l’umanità sopravvissuta dà loro la caccia credendoli una minaccia.

Gus dovrà fuggire e sarà aiutato proprio da Jepperd. Un’avventura emozionante che vedrà i due uniti nel loro un viaggio in un’America sopravvissuta alla catastrofe. Sono tre i punti chiave della trama di Sweet Tooth, la prossima novità di Netflix: la ricerca delle origini di Gus, il passato di Jepperd e cosa vuol dire la parola “casa“.

Il trailer ufficiale di Sweet Tooth, da poco pubblicato da Netflix, è davvero emozionante. Sono scene che toccano il cuore, capaci di far scendere anche qualche lacrima dagli occhi.

Insomma una grande novità Netflix proprio da non perdere. Sweet Tooth promette molto bene. Scritta da Jim Mickle, vanta tra i produttori esecutivi anche Robert Downey Jr. e sua moglie Susan Downey. Questa serie TV di Beth Schwartz crediamo che entrerà presto a far parte della top ten Netflix. Saranno 8 episodi davvero incredibili. Non ci resta che attendere il 4 giugno. Per La Casa di Carta invece dovremo aspettare ancora qualche mese.