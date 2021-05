GTA 6 sta diventando una vera e propria ossessione per tutti i fortunati che hanno potuto acquistare una console di nuova generazione. Tuttavia il lancio sembra ancora lontano, come dimostrano due dati palesatisi nei giorni scorsi. Il primo è l’annuncio della versione nextgen del precedente capitolo, GTA 5, che dovrebbe sbarcare su PS5 e X box series X l’11 novembre 2021.

Una notizia che già di per se dovrebbe far mettere il cuore in pace riguardo un’imminente uscita del titolo. Il secondo invece, a porre una pietra tombale sul discorso, è l’elenco pubblicato da Take-Two, controllante di Rockstar, sulle prossime uscite, da qui fino a marzo 2022; all’interno della lista, come avrete già capito, non è presente il tanto atteso titolo.

GTA 6: Ecco cosa sappiamo sul mondo di gioco

Le voci sulla prossima ambientazione di GTA 6 si sprecano; andiamo dunque a scoprire quali sono ad oggi le possibilità più concrete sulla base dei leak pubblicati. Uno dei rumor più recenti ha senza dubbio smosso l’intera fanbase; secondo un’account turco infatti all’interno del prossimo di GTA sarebbe presente addirittura la mappa di Vice City, storico quarto capitolo della saga. Tuttavia sembra che si trattasse solo di una notizia fake.

Un’altra possibilità è quella che il gioco possa abbandonare gli USA per spostarsi in estremo oriente; si parla infatti di una possibile ambientazione giapponese. A prescindere dal luogo in cui sarà ambientato però sembra che tutti concordino su un aspetto; la mappa del prossimo gioco di Rockstar Game sarà la più grande mai vista in un videogame.