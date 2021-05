CoopVoce: con pochi euro ecco le tre offerte EVO e 30€ in regalo

Non bisogna mai giudicare un libro dalla copertina. Partendo da una frase che di certo avrete sentito migliaia di volte nella vostra vita, si può chiaramente capire come bisogna comportarsi di fronte ai gestori che spesso passano in secondo piano nel mondo della telefonia mobile.

Questi spesso sono di tipo virtuale e di certo non rivestono la stessa importanza, almeno mediaticamente parlando, di aziende come TIM o Vodafone. Tra i migliori in assoluto si afferma ancora una volta CoopVoce, provider che durante gli ultimi anni ha trovato grandi benefici grazie alla sua nuova strategia. Offrire tanti contenuti e rapportarli ad un prezzo molto conveniente è stata dunque la carta vincente che ha permesso un rilancio a CoopVoce. A dimostrare questa attitudine al risparmio sono ancora una volta le tre offerte della famiglia EVO. Queste sono ancora disponibili sul sito ufficiale con i medesimi prezzi dello scorso mese.

CoopVoce: le promo EVO sono ancora disponibili a partire da 4,50 euro al mese

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 9,50 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS