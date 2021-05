App Meteo: alla ricerca delle migliori applicazioni per le previsioni

Oggi fa freddo, domani fa tremendamente caldo. Dopodomani il meteo dà nuvole, in realtà però c’è il sole che spacca anche le pietre. In tutto questo poi ci siamo noi: utenti ed individui dubbiosi di tutto e tutti. Nella confusione generale, fortunatamente ci sono anche alcune app meteo che ci permettono di avere delle idee ben più chiare. Stiamo parlando di applicazioni come 3BMeteo, AccuWeather, Meteo & Radar e Yahoo Meteo. A questo punto non perdiamo ulteriore tempo e scopriamo cosa ci riservano gli eventi climatici in un classico sabato senza pretese.

App Meteo: la lunga lista di applicazioni per sapere come sarà il tempo

Le app meteo già precedentemente accennate, è possibile recuperarle sia su Apple che su Android. Ognuna di queste si distingue grazie alla diversità nelle caratteristiche proposte. Corriamo subito a scoprire tutti i dettagli per ognuna di queste!

3BMeteo

L’app meteo in questione permette di gestire i dati e dà anche modo all’utente di leggere le previsioni semplicemente attraverso una foto.

AccuWeather

In questo caso avrete a che fare con un’app meteo aggiornata in tempo reale a cadenza oraria. È sicuramente una tra le migliori in questo periodo.

Meteo & Radar

Tale servizio è piuttosto affidabile grazie anche alle immagini satellitari messe a disposizione degli utenti. Fanno la loro parte anche le intriganti animazioni in aggiunta.

Yahoo Meteo

Infine parliamo di una delle app meteo più amate dagli utenti, per una ragione ben chiara: il servizio, diverso dagli altri, permette di cambiare lo sfondo in base al posto in cui ci si trova, o di cui interessano le previsioni.