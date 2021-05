CoopVoce: con meno di 5 euro al mese le promo EVO e un regalo di 30€

Quando si tratta di scegliere un nuovo gestore si valutano spesso svariate proposte. Queste sono ormai disponibili soprattutto grazie alla folta presenza di gestori sul territorio italiano, i quali non sono solo quelli più famosi che tutti conoscono. Ci sono infatti anche esperienze di gran livello corrisposte dai famosi gestori virtuali, alternative di grande spicco che costano anche meno.

A dimostrarlo c’è ancora una volta CoopVoce, gestore che durante gli ultimi anni è stato in grado di dare una svolta alla sua carriera italiana. Fin dal suo arrivo non erano state tante le possibilità offerte agli utenti dal punto di vista dei contenuti. Proprio questo aspetto allora ha fatto dubitare delle capacità del provider tantissime persone, le quali oggi invece si sono ricredute. La strategia infatti è cambiata e a renderne conto sono anche per questo mese le tre offerte della famiglia EVO.

CoopVoce: le tre offerte EVO sono ancora disponibili per pochi euro al mese

Ecco le tre offerte migliori con un bonus di 30 € di traffico bonus in omaggio per chi le sottoscrive entro il 6 giugno:

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 9,50 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS