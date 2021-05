Sky ritrova parzialmente la Serie A . Come emerso negli ultimi giorni, la piattaforma satellitare a partire dal prossimo Settembre trasmetterà ogni giornata tre partite del massimo campionato. Sky cerca quindi di ritrovare la strada persa nelle precedenti settimane, confermando però al tempo stesso anche il suo impegno nel settore extra satellitare. Da vera e propria media company, Sky ora propone anche offerte per la Fibra Ottica.

Sky ritrova la Serie A e rilancia la Fibra ottica per tutti

Dopo Regno Unito e Irlanda, anche in Italia è attivo il provider Sky WiFi. Il brand concentra le sue offerte in particolar modo agli utenti che hanno dimostrato fedeltà nel corso degli anni. Per assicurarsi le migliori offerte per la Fibra ottica è necessario iscriversi alla piattaforma Extra.

Di base, gli utenti di Sky potranno accedere non ad una, ma bensì a due offerte per la Fibra ottica. In primo luogo, i clienti con abbonamento da almeno un anno avranno la possibilità di accedere a tre mesi a costo zero per internet con telefonia fissa. Previsti invece sei mesi gratuiti per chi è cliente di Sky dal almeno sei anni.

Oltre alle offerte per i vecchi clienti, Sky lancia anche importanti tariffe per la telefonia fissa per i nuovi abbonati. In unione con le offerte per la tv satellitare, la compagnia assicura promozioni all inclusive con Fibra ottica e tv. Il costo della promozione base è ora di 39,99 euro: il ticket prevede canali di Intrattenimento e connessione internet con le velocità della Fibra ottica.