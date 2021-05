Fate particolare attenzione alle monete che vi trovate tra le mani ogni giorno, in particolar modo a quei centesimi che spesso riteniamo inutili e che ce ne sbarazziamo velocemente. Questo perché tra questi, di solito, si vanno a nascondere degli esemplari molto rari che valgono molto di più di quanto varrebbero normalmente. Quindi, dietro a queste monete da pochi centesimi, si potrebbe nascondere un vero e proprio piccolo tesoro. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Monete rare: eccone una che vale tantissimo

Andando nel particolare, potrebbe esserci un 10 centesimi che potrebbe farvi guadagnare davvero tanto denaro. Come riportato anche da moneterare.net, alcune versioni del 2002, essendo che vanno a presentare degli errori di fabbricazione che vanno a impreziosire la moneta, possono valere davvero una fortuna.

Di fatto, le monete vengono definite introvabili non solo perché celebrano un evento storico o perché sono vecchie, ma anche perché presentano degli errori di produzione che le rendono davvero uniche in tutto il mondo. Per questo, fate particolare attenzione a un 10 centesimi e leggete la data ruotandolo di 180°. Questo perché vale dai 236 ai 288 euro.

Anche se, comunque, potreste andarci a guadagnare anche più di questo. Di fatto, come si dice spesso, è l’offerta che fa il mercato. Quindi, se riuscite a trovare un collezionista particolarmente interessato, potrebbe offrirvi anche un po’ di più. Potreste arrivare a vendere questa moneta anche a 500 euro, ma l’importante è che questa sia in buono stato. Quindi, una cosa importante da fare da oggi in poi è non sottovalutare mai le monetine che passano per il vostro portafogli.