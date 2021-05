dimagrire-prova-costume-scienza-consiglia-esercizi-per-ottenere-risultati

La pandemia di certo non ci è stata di aiuto per dimagrire. Tutti quei manicaretti, dolci e salati, cucinati per impegnare un po’ il tempo durante i lockdown, si sono accumulati nel nostro corpo facendo lievitare il nostro peso. E, come se non bastasse, l’estate si sta inesorabilmente avvicinando e così anche la prova costume.

Quanti sforzi abbiamo già fatto con la speranza di perdere qualche chilo senza alcun effetto positivo! Per fortuna esiste la scienza che ci consiglia gli esercizi giusti per dimagrire e ottenere risultati degni di questo nome. Ecco quelli che possono dare soddisfazione e fare bene al nostro corpo non solo rendendolo più attraente, ma anche e soprattutto più sano.

I pesi non bastano per dimagrire

Non ce ne vogliano coloro che amano prendersi cura del loro corpo svolgendo il cosiddetto bodybuilding. Gli esercizi con i pesi non permettono di dimagrire raggiungendo risultati rapidi e apprezzabili in poco tempo. Tuttavia l’aspetto positivo è che attivano il metabolismo. Quindi andrebbero accompagnati con altri allenamenti.

A confermarlo è stato un esperimento condotto su 119 adulti in sovrappeso che dovevano dimagrire. Alcuni eseguirono un allenamento cardio, altri un allenamento cardio abbinato a esercizi con i pesi, mentre il restante gruppo solo esercizi con i pesi. Coloro che avevano ottenuto maggiori risultati riuscendo a dimagrire furono proprio quelli avevano svolto esercizi cardio insieme a quelli con i pesi. In seconda posizione, se di podio vogliamo parlare, il gruppo di quelli che avevano eseguito solo allenamenti cardio. Infine con scarsi risultati quelli che avevano praticato solo esercizi con i pesi.

Il metodo migliore indicato dalla scienza

In sostanza allenamento cardio più pesi è un metodo efficace per dimagrire e prepararsi alla prova costume. Non solo l’allenamento cardio permette di perdere diversi chili, ma con l’esercizio dei pesi si tonifica il corpo mantenendone la sua elasticità.

Tornando all’esperimento, non è un mistero quindi che a dimagrire con un miglior risultato furono proprio quelli che insieme agli esercizi con i pesi eseguirono anche allenamenti cardio. Questi ultimi contribuirono alla perdita di peso e grasso, mentre i primi, gli esercizi con i pesi, aumentarono la massa muscolare. Sarebbe anche utile abbinarli a un detox digitale.