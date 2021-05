Gli utenti Bennet esultano per la possibilità di accedere ad un elevato quantitativo di sconti speciali, applicati direttamente sui migliori prodotti attualmente in circolazione.

Il risparmio è da capogiro, le offerte sono perfettamente disponibili in ogni punto vendita in Italia, senza distinzioni o limitazioni, sebbene gli acquisti non possano effettivamente essere completati online sul sito ufficiale, o da altre parti. Tutti i prodotti sono commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare sempre e soltanto nelle stesse location in cui sono state completate le compravendite.

Non perdete altro tempo, correte subito sul nostro canale Telegram interamente dedicato ad Amazon, vi attendono incredibili codici sconto gratis.

Bennet: queste sono le offerte più pazze della giornata

Le offerte Bennet fanno letteralmente sognare gli utenti, portando con sé prezzi molto inferiori alle più rosee aspettative. La campagna parte dai prodotti Apple, ovvero una lunga serie di dispositivi di fascia alta, tra i più richiesti del periodo; tra questi annoveriamo chiaramente iPhone 12 Mini, la sorpresa del 2021, in vendita a 749 euro, passando anche per il più economico iPhone 11, disponibile all’acquisto a 549 euro (entrambi no brand).

Volendo invece acquistare smartphone con sistema operativo Android, ricordiamo anche essere presenti i vari Samsung Galaxy A02s, al prezzo finale di 129 euro, oppure Samsung Galaxy A51 e Xiaomi Redmi Note 9S, acquistabili rispettivamente a 219 e 159 euro.

La campagna promozionale può essere sfogliata, solo per quanto riguarda la parte della tecnologia, nel nostro articolo, aprite le pagine sottostanti per maggiori informazioni in merito (cliccatele per visualizzarle in alta definizione e vedere i prezzi).