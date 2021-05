I prezzi attivati da MediaWorld con la nuova campagna promozionale sono veramente interessanti, in seguito al SottoCosto ideato per festeggiare i 30 anni dell’azienda, ecco arrivare soluzioni pensate principalmente per la casa.

Il volantino “La casa per me” prevede di base un elevato quantitativo di sconti mirati su elettrodomestici e generalmente prodotti per la propria abitazione, disponibili a prezzi molto più bassi del normale. Gli acquisti possono essere completati con Tasso Zero, quindi pagamento rateizzato tramite conto corrente bancario senza interessi; in aggiunta, le stesse identiche riduzioni sono disponibili online sul sito ufficiale dell’azienda, ma in questo caso la spedizione al domicilio risulterà a pagamento.

MediaWorld: questi sono gli sconti più interessanti

Sfogliando le offerte disponibili da MediaWorld, scoviamo anche l’esistenza dei cosiddetti HP Days, una sorta di elogio da parte dell’azienda verso una delle più solide realtà al mondo della produzione di notebook e prodotti dell’informatica, rappresentata in una lunga serie di riduzioni di prezzo da non perdere assolutamente.

Nello specifico risulta essere possibile acquistare un HP Pavilion 15 con processore AMD Ryzen 7 749 euro, come anche un economico HP ChromeBook con SoC Intel Celeron, a soli 299 euro. Da un eccesso all’altro, con tantissimi passi intermedi, i quali vi permetteranno indisturbati di accedere ad ottimi prodotti dal risparmio assicurato. I dettagli sono disponibili qui.

