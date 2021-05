Google è impegnato nella sua conferenza degli sviluppatori I / O, un appuntamento importante in cui vengono mostrate ovviamente le novità per quanto riguarda l’ecosistema Android. Si è parlato del futuro aggiornamento del sistema operativo, ma sono stati anche rilasciati dei numeri particolari. Attualmente ci sono in circolazione 3 miliardi di dispositivi gestiti da robottino verde.

La precedente conferenza di Google c’è stata nel 2019 e da allora il numero dei dispositivi con a bordo Android sono aumentati di 500 milioni. Si tratta di due anni, una crescita costante visto che dal 2017 al 2019 erano proprio aumentati sempre di 500 milioni. Ovviamente si parla dei dispositivi attivi e non quelli comprati, usati e poi dimenticati o rottamati.

In realtà, il numero dovrebbe essere molto più alto in quanto questi nello specifico sono stati estrapolati dal Play Store. Anche se sembra strano, non tutti gli utenti Android usano il suddetto store. Per esempio in Cina, la normalità è usare store di terze parti per andare a scaricare applicazioni o altro.

Android allarga il suo impero

Ovviamente si parla principalmente di smartphone quando si parla di dispositivi Android. La crescita potrebbe presto fermarsi e verificarsi un’inversione anche se c’è da discutere in merito. Huawei sta spingendo per l’adottamento di Harmony OS anche per altri produttori e questo porterà a perdere numeri per Google. Detto questo, si parla sempre della Cina e come abbiamo appena detto i numeri arrivano dal Play Store che in Cina non è molto utilizzato il che vuol dire che un calo potrebbe non registrarsi.