L’attesa per l’uscita di GTA 6 sta facendo montare aspettative e speranze di tutti gli appassionati; per di più i numerosi leak che quotidianamente spuntano su internet non fanno che aumentare ancora di più l’impazienza.

Le informazioni, o presunte tali, sono davvero tra le più disparate; si va dai personaggi giocabili alla ambientazione, sia storica che geografica. E proprio sull’ambientazione che nelle ultime ore è uscito un leak che, se confermato, avrebbe davvero del clamoroso. Si tratta infatti della mappa di gioco che potrebbe essere, almeno in parte, un ritorno al passato, ma andiamo con ordine. Stando alle informazioni ad oggi disponibili il mondo di gioco dovrebbe contenere al propio interno più di una singola città, si parla addirittura di tre centri urbani.

GTA 6: il leak sulla mappa lascia forti dubbi

Una di queste tre città dovrebbe (potrebbe) essere una vecchia conoscenza di tutti gli appassionati di Grand Theft Auto. All’interno della mappa di GTA 6 potrebbe infatti essere presente la città di Vice City, location del quarto, storico capitolo sella saga. Una notizia questa che ha in un primo momento fatto esplodere l’hype dei fan.

Tuttavia andando a guardare con più attenzione ci si accorge che la fonte è un account denominato “Rockstar Türkiye” che nulla ha a che vedere con la cosa di produzione videoludica. Insomma sembra proprio che si tratti di una montatura ad hoc per strappare facili like agli appassionati. Non si hanno dunque notizie certe sul videogioco che comunque, con tutta probabilità, non uscirà prima della dine del 2022 se non all’inizio del 2023.