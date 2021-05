Sembrava dovesse concludersi e invece tutti i fan di Playstation hanno avuto una bella sorpresa; continuano le promozioni Play at Home. La promozione è iniziata un’anno fa, con lo scoppio della pandemia; Sony, per supportare la propria utenza, aveva deciso di lanciare la compagna Play at Home, con cui venivano regalati mensilmente tantissimi contenuti. A un anno di distanza sembra che l’iniziativa fosse li li per giungere al termine, tuttavia Playstation ha di nuovo sorpreso tutti.

Per fare un scempio durante le promozioni dello scorso mese, tra gli altri, Sony aveva reso disponibile per il download gratuito, addirittura un titolo tripla A come Horizon: Zero Dawn, per di più nella versione Complete Edition. Ma quali saranno i giochi gratis del prossimo mese? Scopriamolo insieme.

Playstation: continua la promozione Play at Home

Stando a quanto comunicato da PlayStation per il mese di maggio saranno disponibili numerosi pacchetti di espansione per numerosi titoli. Tra gli altri possiamo citare i contenuti aggiuntivi Rocket Legue che includono quattro oggetti unici per la personalizzazione. Ancora verra reso disponibile uno speciale Pack per Brawlhalla che include skin per le armi e Rayman Legend.

A partire dal 20 maggio poi Sony renderà disponibile anche uno starter pack per Warframe che include 100 platinum, 100,000 Credits e tanti bonus. Infine citiamo anche un regalo che farà contenti tutti gli appisolanti di Call of Duty: Warzone. A partire dal 20 di maggio verranno resi disponibili 5 gettoni che permetteranno di acquisire il doppio dell’esperienza per 60 minuti dal momento dell’attivazione; insomma PlayStation continua a collocare la propria utenza con tantissimi regali.