Al mondo ne esistono di cose strane, ma quello che ultimamente sta succedendo nel settore della telefonia mobile è sconvolgente. WindTre è davvero impazzito! L’operatore telefonico arancione sta regalando 50GB di traffico dati al mese per 6 mesi con l’obbiettivo di risvegliare gli ex clienti 3 e Wind. Curiosi di saperne di più? Ecco di cosa si tratta e chi può accedere a questo fantastico premio.

50GB al mese per gli ex clienti 3 e Wind sono un regalo davvero gradito

Si può dire che ricevere da WindTre 50GB di traffico dati al mese è un regalo davvero gradito. Saranno felici tutti gli ex clienti 3 e Wind. Se poi questo presente dura per 6 mesi è ancora meglio. No, non state sognando, è tutto vero. WindTre sta regalando 50GB di traffico dati per 6 mesi a coloro che hanno già un’offerta attiva.

Purtroppo però è l’operatore a decidere chi potrà godere di questo fantastico omaggio. Infatti WindTre sembra, secondo alcune fonti, si stia concentrando sulle SIM cosiddette “silenti“. In altre parole quelle SIM poco utilizzate da alcuni clienti approdati dall’ex brand 3 e Wind. Ovviamente devono avere un’offerta ancora attiva.

In pratica tutti i clienti ex 3 e Wind prescelti, che riceveranno in questi giorni un SMS, avranno la possibilità di attivare ulteriori 50GB di traffico dati al mese, per 6 mesi, sulla propria SIM. Senza vincoli e senza costi aggiuntivi. La data di scadenza di tale promozione sarà differente in base al momento in cui l’utente ha ricevuto l’SMS. Ecco il contenuto del messaggio:

“Goditi 6 mesi pieni di GIGA: 50 giga al mese da aggiungere alla tua offerta gratuitamente. Cosa aspetti? Attiva il tuo regalo entro il […]. Disattivazione automatica al termine dei 6 mesi. Eventuali offerte attive incompatibili con la nuova offerta verranno disattivate. Offerta riservata sul numero che ha ricevuto la comunicazione“.

Superati i Giga disponibili:

gli ex clienti Wind potranno navigare al costo dell’extra soglia prevista nella loro offerta attiva con WindTre;

potranno navigare al prevista nella loro offerta attiva con WindTre; gli ex clienti 3 potranno navigare al consumo ad un prezzo di 0,20 euro ogni 20MB.

Insomma un’iniziativa interessante di WindTre con l’obbiettivo di ridare stimolo agli ex clienti 3 e Wind che ancora non si erano attivati con il nuovo brand. Coloro che invece sono interessati a una promo con smartphone incluso, WindTre ne ha una davvero fantastica.