Continua la corsa al primato nel mondo dell’on demand. Tutte le piattaforme cercano in qualsiasi modo di rendere fruibili contenuti esclusivi capaci di catturare il pubblico. Tuttavia però, anche a causa di questa pandemia da Covid-19 e della conseguente crisi economica, non tutti oggi possono permettersi un costo fisso mensile in abbonamento. Niente paura, una grande novità è ai test dal colosso dell’e-commerce. Amazon ha introdotto un’alternativa ai sevizi streaming gratis per aiutare coloro che hanno poche disponibilità economiche: si chiama Amazon MiniTV. Scopriamolo insieme e vediamo dove per ora è disponibile.

In prova Amazon MiniTV il progetto per offrire contenuti a chi non ha disponibilità economiche

In tutto il mondo la crisi economica sta mietendo molte vittime. Solo in Italia si sono moltiplicate a vista d’occhio le famiglie sulla soglia della povertà. Far quadrare i conti a fine mese è sempre più difficile. Sembra che Amazon lo abbia capito e, invece di investire denaro in contenuti a pagamento, sta invertendo la marcia.

Infatti in India ha avviato una prova per un nuovo servizio streaming gratuito. Si chiama Amazon MiniTV e garantirebbe contenuti gratis per tutti. Un’alternativa alle piattaforme a pagamento per aiutare coloro che non hanno disponibilità economiche.

Per molti infatti anche solo pochi euro al mese sono indispensabili per il sostentamento della famiglia. Amazon MiniTV sarà accessibile direttamente dall’app ufficiale di Prime Video. I suoi contenuti saranno disponibili gratuitamente e riguarderanno:

serie TV;

sitcom;

spettacoli comici;

contenuti di notizie, tecnologia, cibo, moda, salute e bellezza.

L’annuncio di questo nuovo servizio gratuito

Ecco come è stato presentato MiniTV da Amazon India: “Gli spettatori saranno informati sugli ultimi prodotti e tendenze da esperti di tecnologia Trakin Tech, esperti di moda e bellezza come Sejal Kumar, Malvika Sitlani, Jovita George, Prerna Chhabra, e ShivShakti. Gli amanti del cibo possono godere di contenuti da Kabita’s Kitchen, Cook with Nisha, e Gobble. Nei prossimi mesi, MiniTV aggiungerà molti altri video nuovi ed esclusivi“.

Da quanto si apprende, il servizio per ora è sviluppato solo ed esclusivamente per gli utenti indiani. Si pensa però che, dopo un ragionevole tempo di prova, possa essere allargata la diffusione anche al resto del mondo. Amazon MiniTV è un servizio alternativo che si frappone ai più comuni contenitori di video gratuiti già disponibili.