È impressionante come il catalogo di Amazon Prime Video aumenterà in questo mese di Aprile. Ecco tutti i film, le serie TV e i documentari che sono usciti e usciranno a breve. Alcuni stanno già riscontrando un successo esagerato.

Amazon Prime Video non delude mai: ecco tutti i titoli di aprile 2021

Sono già state annunciate tutte le novità che vedranno protagonista Amazon Prime Video durante tutto il mese di aprile 2021. Una mole di contenuti sono stati e saranno aggiunti al suo catalogo. Il servizio on demand incluso nell’abbonamento Amazon Prime si sta rivelando davvero eccezionale.

Da segnalare per chi vuole morire dalle risate è “Lol-Chi ride è fuori“. Questo comic show vede tra i conduttori due volti dello spettacolo fra più amati di sempre: Mara Maionchi e Fedez. Tra i concorrenti non mancheranno Ciro & Fru dei The Jackal, Frank Matano, Elio e molti altri. Inoltre la piattaforma sta sfornando film incredibili.

Grande ritorno anche di Eddie Murphy con il film “Il Principe cerca figlio“. Seguito della fortunatissima pellicola “Il Principe cerca moglie“. E tra le serie TV degne di nota produzione originale Amazon Prime Video ci sono “La Templanza” e “Invincibile“.

In questo articolo ci concentreremo sui contenuti di produzione originale.

Serie TV e comic show

Non possono mancare su Amazon Prime Video le serie TV e i comic show. Eccoli tutti in ordine di uscita:

LOL: Chi ride è fuori – 1 aprile;

Them – 8 aprile

Befor Pintus – 19 aprile

Film originali Amazon Prime Video in uscita

Questi sono i film produzione originale in programma per aprile in ordine di uscita:

Governance: Il prezzo del potere – 12 aprile;

Cosmic Sin – 15 aprile;

Alice e Peter – 22 aprile;

Senza Rimorso – 30 aprile.

Non mancano anche numerosi titoli non originali che arricchiranno ulteriormente la piattaforma streaming di Amazon Prime Video.