Sono apparsi nuovi dettagli sulla grande rivoluzione in arrivo con Android 12. Questi dettagli sono emersi a pochi giorni dal Google I/O, l’evento per sviluppatori che Google organizza ogni anno. Jon Prosser, un noto leaker, ha appena condiviso su YouTube un breve riassunto di Android 12 il quale descrive in dettaglio le modifiche per le funzionalitá chiave del sistema operativo.

A giudicare dal video, Android 12 utilizzerá un orologio in alto a sinistra come base per le notifiche e centro avvisi. Anche l’ora sará visualizzata in questo riquadro, compreso il numero di notifiche in sospeso il quale sará visibile in un cerchio accanto. Abbassando l’orologio, si apre l’area delle notifiche.

Android 12: maggiori dettagli arriveranno martedí al Google I/O

La modifica a quest’area é piú evidente quando ci si trova nella schermata di blocco; poiché l’orologio occupa la maggior parte del display sulla schermata di blocco, la parte superiore sinistra dello schermo del nuovo OS non mostra piú un orologio piccolo ma le icone di notifica. Google sta anche apportando modifiche alla tastiera recentemente ridisegnata con tasti piú arrotondati.

Altri dettagli evidenziano le modifiche ai widget, tra cui un nuovo widget di riproduzione musicale, nuovi widget per orologi, sveglie e meteo. Le immagini a cui stiamo assistendo sono abbastanza simili agli scatti visti in precedenza su presunti leak di Android 12. Google é anche molto impegnato sul nuovo design, con nuovi colori, contrasti ed elementi fluidi dell’interfaccia utente. Le modifiche saranno visibili appena sará rilasciato il prossimo sistema operativo.

Naturalmente, con Google I/O che si terrá martedí, siamo curiosi di ció che l’azienda presenterá e daremo sicuramente uno sguardo in piú ad Android 12.