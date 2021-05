WindTre affronta la concorrenza senza alcuna perplessità e si pone l’obiettivo di invogliare quanti più utenti a procedere con l’acquisto di una nuova SIM tramite le sue straordinarie offerte. Il listino contiene infatti delle ottime soluzioni, tra queste attirano l’attenzione la Unlimited con Easy Pay e la Unlimited Special.

WindTre: minuti, SMS e Giga illimitati a meno di 10,00 euro al mese!

La WindTre Unlimited Special è l’offerta che permette di ricevere ogni mese Giga illimitati alla massima velocità disponibile, 200 SMS verso tutti i numeri e minuti illimitati verso tutti. La tariffa è disponibile a un costo di soli 9,99 euro al mese ma l’attivazione è riservata ai già clienti WindTre di rete fissa.

I clienti in questione hanno la possibilità di acquistare una nuova SIM e richiedere il trasferimento del numero dal loro attuale operatore senza dover andare incontro ad alcuna spesa iniziale, fatta eccezione per il costo di 10,00 euro previsto per la nuova SIM.

Contenuti identici a quelli previsti dalla Unlimited Special sono proposti dalla tariffa WindTre Unlimited con Easy Pay. Quest’ultima è rivolta a tutti i nuovi clienti del gestore, è irrilevante l’operatore di provenienza e non è necessario avere già attiva una linea di rete fissa. Chiunque può procedere con l’attivazione e ottenere Giga illimitati, minuti illimitati e 200 SMS a un costo di 29,99 euro al mese.

Le due offerte possono essere attivate online o presso uno dei numerosi punti vendita dell’operatore. Entrambe sono disponibili in modalità Easy Pay, quindi sarà necessario indicare la modalità di pagamento tramite la quale si desidera affrontare le spese. WindTre permette di scegliere tra: carta di credito, conto corrente e carta conto.