Due offerte WindTre presenti in listino permettono di ottenere ogni mese una quantità illimitata di Giga di traffico dati alla massima velocità disponibile. La prima tariffa è la Unlimited con Easy Pay, la seconda la Unlimited Special.

WindTre offre Giga illimitati ai nuovi clienti: ecco le offerte da attivare!

Le due offerte da attivare per ottenere ogni mese Giga illimitati sono:

la Unlimited con Easy Pay

la Unlimited Special

La prima offerta elencata è rivolta a tutti i nuovi clienti del gestore, i quali possono richiederla direttamente online, attraverso il sito ufficiale, e riceve ogni mese: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 minuti verso l’Estero, 200 SMS verso tutti i numeri, Giga illimitati alla massima velocità disponibile. La tariffa prevede una spesa di 29,99 euro al mese, da saldare tramite carta di credito, conto corrente o carta conto.

L’offerta WindTre Unlimited Special, a differenza dell’opzione appena descritta, non può essere attivata da tutti i nuovi clienti bensì da coloro che hanno già attiva una rete fissa WindTre Super Fibra e che desiderano effettuare la portabilità del numero a WindTre anche su mobile. I clienti in questione potranno ricevere ogni mese: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e Giga illimitati alla massima velocità disponibile. Il costo da sostenere per il rinnovo ammonterà a soli 9,99 euro al mese.

WindTre include nel prezzo i servizi extra e impedisce l’addebito di spese aggiuntiva disattivando automaticamente i servizi a sovrapprezzo. Inoltre, permette di gestire la propria SIM e l’offerta attivata direttamente da smartphone grazie all’app gratuita.