Il nuovo volantino Unieuro mette davvero all’angolo le dirette concorrenti, con il lancio di una bellissima campagna promozionale pensata per invogliare gli utenti all’acquisto della tecnologia generale.

Tutti gli utenti che vorranno godere degli ottimi prezzi pensati dall’azienda, potranno acquistare sia in negozio che direttamente online sul sito ufficiale, senza limitazioni particolari; in aggiunta, scegliendo l’e-commerce è prevista la possibilità di godere della spedizione gratuita presso il proprio domicilio, nel momento in cui l’ordine dovesse essere superiore ai 49 euro.

Il Tasso Zero risulta sempre essere incluso nella campagna, potrà essere richiesto al superamento dei 199 euro di spesa, indistintamente dalla tipologia della merce selezionata. Per avere tutti i migliori codici sconto Amazon direttamente sul vostro smartphone, dovete iscrivervi subito a questo canale Telegram speciale.

Unieuro: tantissime offerte con prezzi molto più bassi

Il volantino Unieuro non si dimentica degli utenti che vorrebbero poter acquistare un top di gamma, per questo motivo ha deciso di lanciare una serie di offerte mirate proprio sui migliori dispositivi attualmente disponibili sul mercato. Tra questo annoveriamo il solito Galaxy S21, in vendita a 679 euro, passando poi anche per Samsung Galaxy S21+, disponibile all’acquisto a 949 euro, come anche Xiaomi Mi 11 o Oppo Find X3 Pro, quest’ultimo acquistabile chiaramente ad un prezzo leggermente superiore.

Scendendo poi verso fasce più economiche e maggiormente alla portata, ricordiamo essere presenti anche Oppo Reno 4 Pro, Xiaomi Mi 11 Lite, Xiaomi Redmi Note 9, Xiaomi Mi 10T o anche un buonissimo Oppo A73, i cui prezzi si aggireranno complessivamente attorno a cifre inferiori ai 599 euro. Le altre offerte del volantino Unieuro sono disponibili direttamente qui sotto.