Dopo che la rivale DAZN si è aggiudicata i diritti del primo pacchetto di partite del campionato italiano della Serie A, ora Sky ha finalmente ottenuto i diritti per il secondo pacchetto. In questo modo, si aggiudica tre partite per ogni giornata da trasmettere in co-esclusiva per il prossimo triennio.

Sky si aggiudica il secondo pacchetto per trasmettere tre partite a giornata della Serie A

Alla fine la disputa tra DAZN e Sky è terminata. Come comunicato ufficialmente in queste ore, infatti, Sky ha acquisito per il triennio 2021/2024 i diritti in co-esclusiva di tre partite di Serie A per ogni giornata. Di conseguenza, tutti gli abbonati potranno vedere i match del sabato alle 20.45, della domenica alle 12.30 e del lunedì alle 20.45 su questa piattaforma.

Dopo che DAZN aveva ottenuto i diritti per il primo pacchetto che include l’esclusiva di ben sette partite per ogni giornata del campionato italiano, Sky aveva fatto ricorso contro questa assegnazione. Tuttavia, la società ha deciso di ritirare parzialmente quest’ultimo e successivamente, con la sua offerta di 87,5 milioni all’anno, ha ottenuto il secondo pacchetto.

Per mantenere alto l’interesse dei suoi abbonati, Sky ha comunque comunicato che nel corso del prossimo triennio 2021/2024 offrirà un gran numero di partite a stagione appartenente sia al calcio nazionale sia a quello internazionale. Saranno quindi incluse 114 partite di serie A, tutte le partite del Campionato di Serie B e oltre 400 match delle partite di UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League, a cui si aggiungono anche tre grandi campionati internazionali come la Ligue 1, la Bundesliga e la Premier League.