Qual è il problema principale degli smartphone pieghevoli allo stato attuale? Il costo esagerato, soprattutto per quello che offrono. Se da un lato i modelli stanno migliorando a vista d’occhio con la tecnologia adottata, il costo rimane sempre quello che impedisce di diventare un dispositivo di massa, sempre se l’idea è arrivare a questo punto. Samsung, in merito, potrebbe avvicinarsi con il Galaxy Z Flip 3.

Secondo un nuovo leak, Samsung dovrebbe presentare il Galaxy Z Flip 3 questo agosto, per la precisione il 3 del mese. Una data particolare visto che di solito è il mese dei Galaxy Note, ma come sappiamo potrebbero non arrivare, anche se di recente è cambiato qualcosa visto la comparsa di un suggerimento molto preciso. L’aspetto più importante del leak è però il prezzo di questo smartphone.

Galaxy Z Flip 3: Samsung potrebbe farlo pagare molto meno degli altri.

Secondo il tweet del tipster, il costo dovrebbe oscillare tra i 999 e i 1099 dollari, ma dovrebbe esserci anche un modello in grado di arrivare a 1.199. Non è economico nel senso generale del termine, ma lo è in termini relativi. I modelli precedenti erano tutti proiettati verso i 2.000 dollari e con la conversione diventa anche peggio.

Se Samsung riuscisse a mantenere veramente il costo così per il Galaxy Z Flip 3, potremmo iniziare a vedere un’adozione molto più grande di questi smartphone facendo quindi spingere ancora di più i produttori per puntare su tale tecnologia. Se è anche vero che non è solo Samsung ad avere proposto modelli del genere, è l’unica che lo sta facendo con costanza. L’altro nome è Huawei, ma il costo dei modelli del colosso cinese è completamente fuori scala.