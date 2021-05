Giusto un paio di mesi fa sono usciti rapporto che indicavano che probabilmente non sarebbe arrivato nessuno nuovo smartphone della serie Galaxy Note. La notizia non è stata presa bene dai fan di questi modelli nello specifico, ma c’erano motivazioni plausibili. Con l’arrivo di uno smartphone pieghevole di Samsung con supporto alla S Pen, l’addio della serie aveva un senso.

Apparentemente non sarà così e Samsung potrebbe potenzialmente presentare almeno un Galaxy Note anche quest’anno. A suggerirlo ci pensa un murales comparso fuori dallo store ufficiale del colosso sudcoreano Hongdae Mega Store. Al centro dell’opera c’è la G di Google e in rilievo ci sono i nomi di moltissimi smartphone. Tra questi c’è il Galaxy Note 21 5G, oltre a molti altri ultimi top di gamma, ma anche tablet e Galaxy Buds.

Attualmente risulta difficile capire cosa succederà. Da un lato i rapporti precedenti erano convincenti tanto che più di qualcuno avrà comprato un Galaxy S21 sapendo che non sarebbero arrivati i Galaxy Note 21. D’altro canto, un murales del genere non avrebbe senso se Samsung non presenterà effettivamente lo smartphone scritto, anche perché non si tratta di una creazione random fatto da qualcuno, ma un’opera commissionata.

@MaxWinebach @UniverseIce

I got a picture from an acquaintance.

It seems that the existence of the Note21 / 21 Ultra was confirmed in the sculpture of a large Samsung offline store that opened yesterday.

maybe Note is not dead. pic.twitter.com/u9F5YCn4fI

— THEMIS (@TEQHNIKACROSS) May 15, 2021