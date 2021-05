Il volantino di Coop e Ipercoop appare essere molto interessante, e ricco di occasioni adatte agli utenti che vogliono accedere a smartphone economici, non top di gamma o comunque particolarmente costosi.

Se in passato vi avevamo più volte raccontato di campagne promozionali limitate solamente ai negozi, sappiate che oggi invece da Coop e Ipercoop, almeno ai prezzi indicati, potrete acquistare in esclusiva sul sito ufficiale, avendo inoltre la possibilità di ricevere la merce a domicilio a titolo gratuito al superamento dei 19 euro di spesa.

Coop e Ipercoop: gli sconti non hanno rivali

Se stavate cercando un volantino che vi invitasse ad accedere ai migliori terminali attualmente disponibili sul mercato, sappiate che Coop e Ipercoop non potranno aiutarvi. All’interno della campagna troviamo più che altro modelli in vendita a meno di 299 euro, ma non per questo di minor interesse generale.

I prodotti su cui l’utente potrà decidere di fare affidamento sono infatti Samsung Galaxy A02s, Motorola Moto G8, Samsung Galaxy S7, Oppo A54, Samsung Galaxy A32, Huawei Y6p, Huawei P Smart Z, Alcatel 3L e similari.

Indipendentemente dal modello che sceglierete, ricordiamo comunque che sono distribuiti esclusivamente in versione no brand, con garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare sempre tramite Coop e Ipercoop. Le scorte non dovrebbero in nessun modo rappresentare un problema, sebbene comunque si consiglia di effettuare una ricerca sul sito prima di completare l’acquisto, in quanto potrebbero essere disponibili colorazioni differenti a prezzi inferiori.