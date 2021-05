Non c’è mai sosta per i providers telefonici, il mercato è una maratona costante e il traguardo finale sono i clienti da riuscire a conquistare ed proprio ciò a cui punta Windtre, l’azienda vestita d’arancio infatti ha rilasciato una nuova interessante che dovrà fare da competitor contro Flash 100 di Iliad, gli abbonati infatti ora potranno scegliere la nuova vantaggiosa tariffa come la WindTre Star+, la cui caratteristica peculiare è un carico di Giga ad un prezzo accattivante.

Windtre inonda il mercato di Giga

I clienti che sceglieranno di attivare la promo WindTre Star+ otterranno un pacchetto anche più vantaggioso di Flash 100 di Iliad, con soglie di consumo speculari ad un costo ridotto rispetto a quello dell’operatore francese.

Nel dettaglio, coloro che decideranno di sottoscrivere la promo bandita da Windtre, ad un costo mensile di 7,99 euro, avranno a disposizione chiamate ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili, farciti da 100Gb di traffico dati in rete 4G LTE.

La promozione dunque prevede un costo mensile fisso, però al momento dell’attivazione richiederà una quota da pagare di 10 euro, anche se in concomitanza dell’acquisto di una SIM, condizione minore da accostare invece ad un altro requisito inderogabile, ovvero la portabilità, infatti tale promo è attivabile solo da coloro che effettuano la portabilità da un gestore tra: TIM, Iliad e Vodafone.

Per quanto riguarda l’attivazione del servizio, esso è ottenibile recandosi in uno degli store Windtre presenti sul territorio nazionale, dunque non è possibile attivarla online sul sito ufficiale di Windtre.