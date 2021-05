Samsung è il leader mondiale per quanto riguarda i display, soprattutto per smartphone, ma anche per altri prodotti come le Smart TV. Se bisogna aspettarsi dell’innovazione quindi bisogna guardare a questo nome e infatti stanno segnalando che sta lavorando a qualcosa di incredibile. Si parla di creare un pannello AMOLED con una densità da 1000 ppi.

Con un pannello del genere, e un processore in grado di supportare certe richieste, la qualità visiva di certi smartphone potrebbe raggiungere vette importanti. Al momento si parla di un possibile arrivo di questi display per il 2024, almeno a livello di produzione di massa. La tecnologia verrà sicuramente presentata prima da Samsung.

Samsung: i futuri display

Samsung si baserà su una tecnologia particolare, un substrato TFT avanzato che permetterà proprio di raggiungere delle densità mai viste prima per questo genere di dispositivi. Visto che si tratta di una tecnologia del genere il pannello sarà per forza un AMOLED appunto e non un OLED.

Ora viene un dubbio, quanto sarà costoso questo genere di display? Sarà pensato solo per top di gamma? Apparentemente si parla di un display economico da produrre che quindi può raggiungere potenzialmente tutti gli smartphone, anche se come detto ci sarò bisogno di un processore di supporto valido. Samsung potrebbe diventare comunque ancora più ricca con questa tecnologia però.

Un display del genere, applicato ad altre dispositivi, potrebbe portare a rivoluzioni importanti. Un esempio che viene fatto è quello dei visori VR che beneficerebbero moltissimo di display del genere. Sarà interessante vedere se proprio Samsung deciderà di fare qualcosa in prima persona.