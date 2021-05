Iliad: 100 giga in 5G per tutti, ecco la nuova promo con tutto incluso

Correre e ancora correre. Questo sta facendo Iliad da quando è arrivata in Italia tra le principali compagnie di telefonia mobile. Nessuno credeva che una realtà così piccola inizialmente potesse poi dimostrare di raggiungere rapidamente le più alte vette.

Iliad con le sue offerte, sempre piene di contenuti ma molto convenienti dal punto di vista del prezzo, avrebbe compiuto una vera e propria impresa. Il gestore in pochi anni ha raggiunto quasi il terzo posto in classifica all’interno della graduatoria dei provider mobili. Si punta infatti a raggiungere ben presto gli 8 milioni di utenti, i quali sarebbero un gran traguardo per il provider proveniente dall’estero. Nel frattempo l’attenzione di tutti è concentrata sull’ultima offerta lanciata sul sito ufficiale lo scorso mese di aprile, la quale è disponibile anche per questo mese di maggio.

Iliad: la nuova Giga 100 è ancora disponibile al solito prezzo di vendita

Grande clamore era stato attirato dall’ultima offerta di Iliad vista già a marzo, quella che scadeva alla fine del mese. Proprio per via delle tante richieste, il gestore ha scelto di prolungarla anche al mese di aprile per poi confermarla ulteriormente a maggio. Stiamo parlando della Giga 100, soluzione che con pochi euro permette di avere veramente tutto all’interno di un’unica promo.

Basta infatti spendere 9,99 € al mese, cifra che varrà per sempre, per ottenere minuti senza limiti verso tutti, SMS senza limiti e 100 giga di traffico dati per navigare sul web. Sarà compresa nel prezzo anche la connessione 5G, la quale rappresenta il vero passo in avanti del gestore rispetto alla concorrenza.